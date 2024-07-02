Финал подготовки к Олимпиаде. Украина U-23 проведет два контрольных матча
Команда Ротаня отправится во Францию
7 июля сборная Украины U-23 под руководством Руслана Ротаня отправится во Францию, где проведет два контрольных матча перед стартом футбольного турнира Олимпиады-2024.
14 июля Украина сыграет против олимпийской сборной Египта, а 18 июля проведет встречу с олимпийской сборной Парагвая. Матчи пройдут в городах Сен-Поль-ле-Дакс и Ажетмо.
УАФ сообщает, что состав олимпийской сборной будет объявлен в ближайшее время.
В группе олимпийского турнира Украина сыграет против Ирака, Аргентины и Марокко.
24.07.2024
Аргентина — Марокко (16:00, Сент-Этьен)
Ирак — Украина (20:00, Лион)
27.07.2024
Аргентина — Ирак (16:00, Лион)
Украина — Марокко (18:00, Сент-Этьен)
30.07.2024
Украина — Аргентина (18:00, Лион)
Марокко – Ирак (18:00, Ницца)
Время начала матчей – киевское.
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