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Сборная УКРАИНЫ
02 июля 2024, 20:29 |
1073
0

Финал подготовки к Олимпиаде. Украина U-23 проведет два контрольных матча

Команда Ротаня отправится во Францию

02 июля 2024, 20:29 |
1073
0
Финал подготовки к Олимпиаде. Украина U-23 проведет два контрольных матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Рустан Ротань

7 июля сборная Украины U-23 под руководством Руслана Ротаня отправится во Францию, где проведет два контрольных матча перед стартом футбольного турнира Олимпиады-2024.

14 июля Украина сыграет против олимпийской сборной Египта, а 18 июля проведет встречу с олимпийской сборной Парагвая. Матчи пройдут в городах Сен-Поль-ле-Дакс и Ажетмо.

УАФ сообщает, что состав олимпийской сборной будет объявлен в ближайшее время.

В группе олимпийского турнира Украина сыграет против Ирака, Аргентины и Марокко.

24.07.2024

Аргентина — Марокко (16:00, Сент-Этьен)

Ирак — Украина (20:00, Лион)

27.07.2024

Аргентина — Ирак (16:00, Лион)

Украина — Марокко (18:00, Сент-Этьен)

30.07.2024

Украина — Аргентина (18:00, Лион)

Марокко – Ирак (18:00, Ницца)

Время начала матчей – киевское.

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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