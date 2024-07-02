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Чемпионат Европы
02 июля 2024, 19:27 | Обновлено 02 июля 2024, 19:35
1267
0

ВИДЕО. В ближний угол. Гакпо мощным ударом поразил ворота Румынии на Евро

Нидерланды вышли вперед в поединке 1/8 финала чемпионата Европы на 20-й минуте

02 июля 2024, 19:27 | Обновлено 02 июля 2024, 19:35
1267
0
ВИДЕО. В ближний угол. Гакпо мощным ударом поразил ворота Румынии на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Коди Гакпо

В немецком Мюнхене 2 июля проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов.

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Встреча проходит на стадионе «Альянц-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

На 20-й минуте Коди Гакпо открыл счет. Вингер голландцев мощным ударом с правой ноги поразил ворота румын, забив в ближний угол.

❗️ ВИДЕО. В ближний угол. Гакпо мощным ударом поразил ворота Румынии на Евро

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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