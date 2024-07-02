Чемпионат Европы02 июля 2024, 19:27 | Обновлено 02 июля 2024, 19:35
1267
0
ВИДЕО. В ближний угол. Гакпо мощным ударом поразил ворота Румынии на Евро
Нидерланды вышли вперед в поединке 1/8 финала чемпионата Европы на 20-й минуте
02 июля 2024, 19:27 | Обновлено 02 июля 2024, 19:35
1267
0
В немецком Мюнхене 2 июля проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча проходит на стадионе «Альянц-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
На 20-й минуте Коди Гакпо открыл счет. Вингер голландцев мощным ударом с правой ноги поразил ворота румын, забив в ближний угол.
❗️ ВИДЕО. В ближний угол. Гакпо мощным ударом поразил ворота Румынии на Евро
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 июля 2024, 07:46 3
«ПСЖ» пытается всеми силами заманить Винисиуса Жуниора
Футбол | 02 июля 2024, 01:55 0
Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Евро-2024
Футбол | 02.07.2024, 15:32
Футбол | 02.07.2024, 19:32
Футбол | 02.07.2024, 11:24
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.07.2024, 05:31 29
01.07.2024, 00:23 2
01.07.2024, 16:11 7
01.07.2024, 20:37 1
02.07.2024, 07:59 3
30.06.2024, 21:49 1
01.07.2024, 00:33 1
02.07.2024, 07:50