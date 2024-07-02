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  4. ФОТО. Ключевому игроку сборной Румынии забинтовали голову в матче Евро-2024
Чемпионат Европы
02 июля 2024, 19:15 |
485
1

ФОТО. Ключевому игроку сборной Румынии забинтовали голову в матче Евро-2024

Янис Хаджи на старте поединка с Нидерландами столкнулся с соперником

02 июля 2024, 19:15 |
485
1
ФОТО. Ключевому игроку сборной Румынии забинтовали голову в матче Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Янис Хаджи

В немецком Мюнхене 2 июля проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Альянц-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

На старте поединка Янис Хаджи столкнулся головой с соперником. Были сомнения, сможет ли Янис продолжить встречу. В итоге врачи забинтовали Хаджи голову и игрок снова вышел на поле.

ФОТО. Ключевому игроку сборной Румынии забинтовали голову в матче Евро-2024

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foto-klyuchevomu-igroku-sbornoy-rumynii-zabintovali-golovu-v-matche-evro-2024-foto-1
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Boodya
Це вже зараз так бинтують?
Схоже на авоську, або на шапочку з фольги
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