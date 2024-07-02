ФОТО. Ключевому игроку сборной Румынии забинтовали голову в матче Евро-2024
Янис Хаджи на старте поединка с Нидерландами столкнулся с соперником
В немецком Мюнхене 2 июля проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов.
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Встреча проходит на стадионе «Альянц-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
На старте поединка Янис Хаджи столкнулся головой с соперником. Были сомнения, сможет ли Янис продолжить встречу. В итоге врачи забинтовали Хаджи голову и игрок снова вышел на поле.
ФОТО. Ключевому игроку сборной Румынии забинтовали голову в матче Евро-2024
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