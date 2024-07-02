Орест КУЗЫК: «Я снова дома и это особый момент для меня»

Новый полузащитник львовских «Карпат» Орест Кузык прокомментировал свой переход в клуб-новичок Украинской Премьер-лиги:

«Я снова дома и это особый момент для меня. Несколько последних сезонов я провел не во Львове, поэтому рад, что возвращаюсь домой. С нетерпением ожидаю первого домашнего матча. Со стадионом «Украина» у меня множество детских воспоминаний, это будет эмоциональный момент для меня.

Мне приходилось играть под руководством многих тренеров. Последний опыт работы с Романом Григорчуком был особенно полезным. Он изменил мое отношение к футболу. С одной стороны, я являюсь опытным футболистом. С другой - всегда хочу прогрессировать и учиться. Думаю, в «Карпатах» я смогу получить новые знания именно благодаря совместной работе с Мироном Богдановичем».