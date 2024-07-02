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Украина. Премьер лига
02 июля 2024, 15:16 | Обновлено 02 июля 2024, 15:20
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0

Орест КУЗЫК: «Я снова дома и это особый момент для меня»

Полузащитник прокомментировал свой переход в «Карпаты»

02 июля 2024, 15:16 | Обновлено 02 июля 2024, 15:20
180
0
Орест КУЗЫК: «Я снова дома и это особый момент для меня»
ФК Карпаты. Орест Кузык

Новый полузащитник львовских «Карпат» Орест Кузык прокомментировал свой переход в клуб-новичок Украинской Премьер-лиги:

«Я снова дома и это особый момент для меня. Несколько последних сезонов я провел не во Львове, поэтому рад, что возвращаюсь домой. С нетерпением ожидаю первого домашнего матча. Со стадионом «Украина» у меня множество детских воспоминаний, это будет эмоциональный момент для меня.

Мне приходилось играть под руководством многих тренеров. Последний опыт работы с Романом Григорчуком был особенно полезным. Он изменил мое отношение к футболу. С одной стороны, я являюсь опытным футболистом. С другой - всегда хочу прогрессировать и учиться. Думаю, в «Карпатах» я смогу получить новые знания именно благодаря совместной работе с Мироном Богдановичем».

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Орест Кузык Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ФК Карпаты Львов
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