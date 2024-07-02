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Молодежные турниры
02 июля 2024, 14:30 | Обновлено 02 июля 2024, 14:31
367
0

Финальная часть ДЮФЛУ U-16. 1-й тур. Динамо – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE

Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит во Львове со 2 до 4 июля

02 июля 2024, 14:30 | Обновлено 02 июля 2024, 14:31
367
0
Финальная часть ДЮФЛУ U-16. 1-й тур. Динамо – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE
УПЛ-ТВ

Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит во Львове со 2 до 4 июля.

Смотрите 2 июля матчи 1-го тура финальной части ДЮФЛУ среди команд U-16.

11:00. АФ Рух U-16 – КЗ ДЮСШ Рух U-16

14:00. Динамо U-16 – Шахтер U-16

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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