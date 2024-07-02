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Италия
02 июля 2024, 14:43 |
389
0

Ливерпуль и Милан интересуются основным полузащитником сборной Франции

Адриен Рабьо может покинуть «Ювентус» на правах свободного агента

02 июля 2024, 14:43 |
389
0
Ливерпуль и Милан интересуются основным полузащитником сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

Французский полузащитник Адриен Рабьо заинтересовал «Милан« и английский «Ливерпуль», сообщает итальянское издание Calciomercato.

Стоит отметить, что 30 июня 2024 года истек срок действия контракта 29-летнего футболиста с туринским «Ювентусом», так что сейчас он доступен как свободный агент.

Однако сообщается, что представители игрока до сих пор ведут переговоры со «старой синьорой», а финальное решение относительно будущего Адриена будет принято лишь после Евро-2024.

В сезоне 2023/24 Адриен Рабьо провел 35 матчей за «Ювентус», отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Адриеном Рабьо интересуется мадридский «Реал».

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Дмитро Вербинський Источник: Calciomercato
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