Кучер объяснил, почему Довбик плохо выступил на Евро-2024

Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер объяснил, почему нападающий «сине-желтых» Артем Довбик плохо выступил на Евро-2024:

«Почему Довбик неудачно выступил на Евро? Мы провалили первую игру, были где-то не готовы. Потом потеряли Цыганкова, с которым он в связке хорошо играет. Он выпал из-за травмы и уже нет той связи с Довбиком. Мудрик тоже травмировался перед последней игрой.

Против Бельгии нам скорость была нужна, потому что видели, что есть проблемы у бельгийцев в обороне. По скорости мы были бы лучше и опережали бы их. Если бы были Мудрик и Цыганков, тогда они с Довбиком могли бы много проблем создать сборной Бельгии».

Ранее Александр Кучер назвал одну из причин провала сборной Украины на Евро-2024.