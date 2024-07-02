Кучер объяснил, почему Довбик плохо выступил на Евро-2024
Бывший защитник сборной Украины считает, что Артему не хватило Мудрика и Цыганкова
Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер объяснил, почему нападающий «сине-желтых» Артем Довбик плохо выступил на Евро-2024:
«Почему Довбик неудачно выступил на Евро? Мы провалили первую игру, были где-то не готовы. Потом потеряли Цыганкова, с которым он в связке хорошо играет. Он выпал из-за травмы и уже нет той связи с Довбиком. Мудрик тоже травмировался перед последней игрой.
Против Бельгии нам скорость была нужна, потому что видели, что есть проблемы у бельгийцев в обороне. По скорости мы были бы лучше и опережали бы их. Если бы были Мудрик и Цыганков, тогда они с Довбиком могли бы много проблем создать сборной Бельгии».
Ранее Александр Кучер назвал одну из причин провала сборной Украины на Евро-2024.
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