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  4. Кучер объяснил, почему Довбик плохо выступил на Евро-2024
Чемпионат Европы
02 июля 2024, 13:57 | Обновлено 02 июля 2024, 14:10
2715
2

Кучер объяснил, почему Довбик плохо выступил на Евро-2024

Бывший защитник сборной Украины считает, что Артему не хватило Мудрика и Цыганкова

02 июля 2024, 13:57 | Обновлено 02 июля 2024, 14:10
2715
2
Кучер объяснил, почему Довбик плохо выступил на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер объяснил, почему нападающий «сине-желтых» Артем Довбик плохо выступил на Евро-2024:

«Почему Довбик неудачно выступил на Евро? Мы провалили первую игру, были где-то не готовы. Потом потеряли Цыганкова, с которым он в связке хорошо играет. Он выпал из-за травмы и уже нет той связи с Довбиком. Мудрик тоже травмировался перед последней игрой.

Против Бельгии нам скорость была нужна, потому что видели, что есть проблемы у бельгийцев в обороне. По скорости мы были бы лучше и опережали бы их. Если бы были Мудрик и Цыганков, тогда они с Довбиком могли бы много проблем создать сборной Бельгии».

Ранее Александр Кучер назвал одну из причин провала сборной Украины на Евро-2024.

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Михаил Мудрик Александр Кучер Артем Довбик Виктор Цыганков сборная Украины по футболу Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: NV.ua
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Комментарии 2
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Mac_Gyver
Довбик зовсім не вміє грати без м'яча. Це добре видно і по іграм у Жироні. Дуже специфічний гравець. До універсальності Шевченко йому ще дуже далеко.
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+1
Saar
Сумніваюсь. Особливо щодо Мудрика.
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0
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