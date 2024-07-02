Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 3 июля
В среду на корты Лондона выйдут 5 украинок
3 июля начнут играть матчи 2-го раунда основной сетки Уимблдонского турнира в одиночном разряде, также стартуют матчи парного разряда.
В среду на корты Лондона выйдут 5 украинок.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Уимблдон. Первый круг одиночного разряда
Корт №17. 1 запуск (13:00)
Элина Свитолина [21] – Магда Линетт
Уимблдон. Второй круг одиночного разряда
Корт №14. 3 запуск (16:30*)
Даяна Ястремская [28] – Варвара Грачёва
Корт №16. 3 запуск (16:30*)
Юлия Стародубцева [Q] – Лулу Сан [Q]
Корт №12. 5 запуск (18:30)
Марта Костюк [18] – Дарья Сэвилл
Уимблдон. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Тимеа Бабош – Наикта Бэйнс / Амелия Раецки [WC]
*ориентировочное время начала по Киеву
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