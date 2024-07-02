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Уимблдон
02 июля 2024, 23:30 | Обновлено 02 июля 2024, 23:32
224
0

Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 3 июля

В среду на корты Лондона выйдут 5 украинок

02 июля 2024, 23:30 | Обновлено 02 июля 2024, 23:32
224
0
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 3 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

3 июля начнут играть матчи 2-го раунда основной сетки Уимблдонского турнира в одиночном разряде, также стартуют матчи парного разряда.

В среду на корты Лондона выйдут 5 украинок.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Уимблдон. Первый круг одиночного разряда

Корт №17. 1 запуск (13:00)
Элина Свитолина [21] – Магда Линетт

Уимблдон. Второй круг одиночного разряда

Корт №14. 3 запуск (16:30*)
Даяна Ястремская [28] – Варвара Грачёва

Корт №16. 3 запуск (16:30*)
Юлия Стародубцева [Q] – Лулу Сан [Q]

Корт №12. 5 запуск (18:30)
Марта Костюк [18] – Дарья Сэвилл

Уимблдон. Первый круг парного разряда

Надежда Киченок / Тимеа Бабош – Наикта Бэйнс / Амелия Раецки [WC]

*ориентировочное время начала по Киеву

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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