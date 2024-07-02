Легендарный экс-баскетболист планирует приобрести акции клуба АПЛ

Американский экс-баскетболист Шакил О'Нил заинтересован в приобретении доли акций лондонского футбольного клуба «Вест Хэм», сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, 52-летняя легенда НБА любит английский футбол и хочет вложить серьезные деньги в клуб Английской Премьер-лиги.

Отмечается, что в конце прошлого сезона Шакил посетил один из домашних матчей «молотобойцев» и ему очень понравилось наблюдать за командой.

В сезоне 2023/24 «Вест Хэм» занял 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 52 очка в 38 матчах. По итогам кампании был уволен главный тренер клуба Дэвид Мойес, которого заменил испанец Хулен Лопетеги.