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Англия
02 июля 2024, 13:49 |
134
0

Легендарный экс-баскетболист планирует приобрести акции клуба АПЛ

Шакил О'Нил ведет переговоры с «Вест Хэмом»

02 июля 2024, 13:49 |
134
0
Легендарный экс-баскетболист планирует приобрести акции клуба АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Шакил О'Нил

Американский экс-баскетболист Шакил О'Нил заинтересован в приобретении доли акций лондонского футбольного клуба «Вест Хэм», сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, 52-летняя легенда НБА любит английский футбол и хочет вложить серьезные деньги в клуб Английской Премьер-лиги.

Отмечается, что в конце прошлого сезона Шакил посетил один из домашних матчей «молотобойцев» и ему очень понравилось наблюдать за командой.

В сезоне 2023/24 «Вест Хэм» занял 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 52 очка в 38 матчах. По итогам кампании был уволен главный тренер клуба Дэвид Мойес, которого заменил испанец Хулен Лопетеги.

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Шакил О'Нил Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: The Sun
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