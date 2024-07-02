Поль ПОГБА: Я все еще футболист. Я хочу бороться за свою карьеру»

Французский полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба рассказал о своих планах на будущее:

«Я все еще футболист. Не смотрите на новости, в которых пишут, что я уйду на пенсию, что я закончил карьеру... Я хочу бороться за свою карьеру, я настроен оптимистично. Я не закончил. Я упорно тренируюсь! Я все еще 100% футболист. Я не могу дождаться возвращения на поле».

Напомним, Поль Погба в конце февраля 2024 года получил дисквалификацию на 4 года за употребление допинга. В сезоне 2023/24 чемпион мира успел сыграть лишь в 2 матчах чемпионата Италии.