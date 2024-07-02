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Чемпионат Европы
02 июля 2024, 12:02 |
88
0

Дженк ТОСУН: «Мы будем на поле в лучшей форме»

Нападающий сборной Турции поделился ожиданиями от матча против Австрии

02 июля 2024, 12:02 |
88
0
Дженк ТОСУН: «Мы будем на поле в лучшей форме»
УЕФА. Дженк Тосун

Нападающий сборной Турции Дженк Тосун поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Австрии:

«Не знаю, стоит ли этим гордиться, но приятно забить гол на Евро в 33 года. Это сделало меня очень счастливым. Я был в составе национальной сборной на Евро-2016, но не забил. К сожалению, я не попал в состав на Евро-2020 из-за травмы.

В 2024 году я наконец-то забил свой первый гол в ворота Чехии. Я очень счастлив. Быть в тройке самых возрастных турецких бомбардиров Евро вместе с Бураком Йылмазом и Хаканом Чалханоглу – большая честь для меня, потому что я их обоих очень уважаю.

У нас есть яркие молодые игроки и опытные. Сочетание великолепное. Мы хотим быть рядом с нашими молодыми игроками, чтобы они не делали тех же ошибок, которые мы когда-то сделали из-за неопытности.

Австрия заняла первое место в своей группе, и это был очень тяжелый отрезок, но мы знаем, что Австрия – хорошая команда. Это команда с большой физической силой. Мы играли против них недавно и знаем, на что они способны.

Поражение 6:1 в товарищеском матче против Австрии в марте? Лучше, чтобы такое поражение случилось в товарищеском матче, а не на Евро, потому что у нас есть шанс исправить ситуацию здесь, и это то, что мы можем сделать. Мы будем в лучшей форме на поле перед нашими болельщиками».

Матч Австрия – Турция состоится 2 июля в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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