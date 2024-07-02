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  4. Винченцо МОНТЕЛЛА: «Мы не должны позволить эмоциям одержать верх»
Чемпионат Европы
02 июля 2024, 11:44 |
198
0

Винченцо МОНТЕЛЛА: «Мы не должны позволить эмоциям одержать верх»

Главный тренер сборной Турции поделился ожиданиями от матча против Австрии

02 июля 2024, 11:44 |
198
0
Винченцо МОНТЕЛЛА: «Мы не должны позволить эмоциям одержать верх»
УЕФА. Винченцо Монтелла

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Австрии:

«Мы не должны позволить эмоциям взять верх над нами. Мы не можем думать о реванше за мартовское поражение в товарищеском матче со счетом 6:1. Мы знаем, на что способна Австрия, но мы также знаем, на что способны мы. Я ожидаю толпу с красно-белыми флагами на трибунах. Наши болельщики нас очень хорошо поддерживали в прошлых матчах. Это даст нам преимущество.

Мы забили 5 голов, и у нас 5 разных бомбардиров. Мы не забивали с пенальти или в собственные ворота. Мы делаем большую работу с точки зрения контроля мяча, но мы должны превратить это в большее количество голов. Спокойствие очень важно.

У нас в среднем 16.67 ударов за игру: 50 за три матча. Мы создали 161 атаку, что ставит нас на пятое место в турнирном рейтинге. Мы в среднем владели мячом 53% и отдали 3 голевые передачи. У нас все хорошо с точки зрения владения мячом. С такой статистикой мы должны были бы забивать больше. Судя по данным, мы являемся продуктивной командой.

Группа Австрии? Это была сбалансированная группа с хорошо подобранными соперниками, поэтому любая из трех команд, Австрия, Франция или Нидерланды, могла стать лидером. То, что победила Австрия, для меня точно не стало неожиданностью.

Австрия очень интенсивная, достаточно агрессивная в переходах и физически очень сильная. Это команда с физическим преимуществом. У нас есть две значительные потери, но мы восполним эти пробелы разными способами. Мы пережили сложные моменты на поле и за его пределами, и мы сделаем все возможное».

Матч Австрия – Турция состоится 2 июля в 22:00 по киевскому времени.

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Винченцо Монтелла сборная Турции по футболу сборная Австрии по футболу Евро-2024 Австрия - Турция
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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