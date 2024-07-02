Кристоф БАУМГАРТНЕР: «Нам придется отдать все, что у нас есть»

Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Турции:

«Нам придется отдать все, что у нас есть, но мы уверены, что победим в этой игре. Семидневный перерыв не является обычным на Евро, но я думаю, что мы все знаем эту ситуацию из Бундеслиги, когда вы играете с субботы на субботу. Мы взяли несколько дней, чтобы расслабиться, и теперь мы снова полностью сконцентрированы.

Это будет действительно особенный момент для футбола в Австрии, но самое важное – просто сосредоточиться на 90 минутах – или, возможно, 120 минутах. Это все об игре, а не о том, что может произойти после нее.

Быстрый розыгрыш мяча после стартового свистка – это наше уникальное преимущество. Мы хотим сразу давить на наших соперников, мы не хотим ждать идеального паса. Наша игра заключается в том, чтобы быть энергичными, и я не думаю, что это совпадение, что мы так хорошо начинаем игры. Безусловно, это не повредит, когда вы выходите вперед на ранней стадии».

Матч Австрия – Турция состоится 2 июля в 22:00 по киевскому времени.