Ральф РАНГНИК: «Мы все достаточно приземлены»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Турции:

«Достичь чего-то, чего Австрия никогда раньше не достигала, и выйти в четвертьфинал, означало бы для нас очень много. Мало кто ожидал, что мы выйдем из своей группы, не говоря уже о том, чтобы занять первое место в ней. Это не случайность, что мы оказались в 1/8 финала.

Все достаточно приземленные, никто в лагере не думает, что мы уже чего-то достигли. Для нас Евро начинается должным образом в этой игре. Важно начать с чистого листа, потому что сейчас мы находимся в режиме плей-офф. Мы должны жить в этом режиме и наслаждаться им с первой минуты.

Мы играем с командой, которая сильна во владении мячом, и которая вливает много страсти в матче. Мы должны быть готовы к обеим этим вещам. Мы должны принести нашу энергию, которая отличает нас от других, на поле. Нам нужны горячие сердца, но холодные головы.

Не существует единственного способа пройти как можно дальше в турнире. Мы должны проходить игру за игрой. Мы ожидаем от себя сильного выступления, сфокусированного на наших сильных сторонах, и тогда мы увидим, как далеко может зайти это путешествие.

Мы смотрели игру Турции против Чехии, когда знали, что они будут нашими вероятными соперниками. Чехия играла очень хорошо по фазам и была очень физически подготовленной. Удаление изменило игру, и я не уверен, что она сложилась бы так же, если бы на поле были все игроки».

Матч Австрия – Турция состоится 2 июля в 22:00 по киевскому времени.