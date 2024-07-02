Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коди ГАКПО: «Я знаю, что наши болельщики были разочарованы»
Чемпионат Европы
02 июля 2024, 11:11 |
267
0

Коди ГАКПО: «Я знаю, что наши болельщики были разочарованы»

Нападающий сборной Нидерландов поделился ожиданиями от матча против Румынии.

02 июля 2024, 11:11 |
267
0
Коди ГАКПО: «Я знаю, что наши болельщики были разочарованы»
УЕФА. Коди Гакпо

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Румынии:

«Мы проанализировали игру с Австрией, и есть некоторые моменты, которые мы могли бы улучшить, например, прессинг. Именно над этими темами мы работали на тренировках.

Я знаю, что наши болельщики были разочарованы после игры с Австрией, как и мы. Но завтра мы снова играем, и нам нужна полная поддержка. Мы сделаем все, что в наших силах, и отдадим все на поле, и, надеюсь, заставим их гордиться нашей победой».

Матч Румыния – Нидерланды состоится 2 июля в 19:00 по киевскому времени.

По теме:
Дженк ТОСУН: «Мы будем на поле в лучшей форме»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Возможно, Румыния даже выиграет Евро-2024»
Роналду признался, станет ли Евро-2024 последним в его карьере
сборная Румынии по футболу сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 Румыния - Нидерланды Коди Гакпо
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
Футбол | 02 июля 2024, 07:46 2
Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ

«ПСЖ» пытается всеми силами заманить Винисиуса Жуниора

ОФИЦИАЛЬНО. Игор Йовичевич покинул пост главного тренера Аль-Раеда
Футбол | 02 июля 2024, 11:21 1
ОФИЦИАЛЬНО. Игор Йовичевич покинул пост главного тренера Аль-Раеда
ОФИЦИАЛЬНО. Игор Йовичевич покинул пост главного тренера Аль-Раеда

Хорватский специалист покидает Саудовскую Аравию

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 02.07.2024, 09:54
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко
Бокс | 02.07.2024, 07:05
Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко
Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко
Трансфер Довбика в топ-клуб сорван. Известна причина
Футбол | 02.07.2024, 11:24
Трансфер Довбика в топ-клуб сорван. Известна причина
Трансфер Довбика в топ-клуб сорван. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
01.07.2024, 20:37 1
Футбол
С кем сыграет Англия? Определена первая пара 1/4 финала Евро-2024
С кем сыграет Англия? Определена первая пара 1/4 финала Евро-2024
30.06.2024, 22:29
Футбол
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
01.07.2024, 14:20 27
Олимпийские игры
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
01.07.2024, 05:31 27
Футбол
Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
01.07.2024, 06:49 46
Футбол
Сестра Ракицкого: «Ярослав покидает Шахтер не по своему желанию»
Сестра Ракицкого: «Ярослав покидает Шахтер не по своему желанию»
30.06.2024, 18:48 21
Футбол
Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
01.07.2024, 00:33 1
Бокс
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
02.07.2024, 01:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем