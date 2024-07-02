Коди ГАКПО: «Я знаю, что наши болельщики были разочарованы»

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Румынии:

«Мы проанализировали игру с Австрией, и есть некоторые моменты, которые мы могли бы улучшить, например, прессинг. Именно над этими темами мы работали на тренировках.

Я знаю, что наши болельщики были разочарованы после игры с Австрией, как и мы. Но завтра мы снова играем, и нам нужна полная поддержка. Мы сделаем все, что в наших силах, и отдадим все на поле, и, надеюсь, заставим их гордиться нашей победой».

Матч Румыния – Нидерланды состоится 2 июля в 19:00 по киевскому времени.