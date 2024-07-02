Разван МАРИН: «Я больше взволнован, чем нервничаю»

Полузащитник сборной Румынии Разван Марин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Нидерландов:

«Я больше взволнован, чем нервозен, и я очень надеюсь, что после 90 минут или дополнительного времени мы будем в четвертьфинале. Мы уверены в себе, мы очень хорошо тренировались на этой неделе и имели достаточно времени для восстановления, поэтому мы готовы. Мы очень хорошо подготовились и я уверен, что мы будем готовы отдать все.

Уверяем вас, что мы хотим продолжать и не хотим ехать домой. Мы готовы к этому и должны показать это на поле.

Я полностью восстановился после небольшого повреждения и готов отдать все. Мы подготовились так хорошо, как могли. Мы осознаем, что нам противостоит очень сильная команда с топ-игроками, но у нас также есть наши качества и мы знаем, что нам нужно делать. Я уверен, что мы можем победить».

Матч Румыния – Нидерланды состоится 2 июля в 19:00 по киевскому времени.