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  4. Тренер Румынии: «Возьму на себя ответственность за все, что пойдет не так»
Чемпионат Европы
02 июля 2024, 10:22 |
233
0

Тренер Румынии: «Возьму на себя ответственность за все, что пойдет не так»

Эдвард Йорданеску поделился ожиданиями от матча против Нидерландов

02 июля 2024, 10:22 |
233
0
Тренер Румынии: «Возьму на себя ответственность за все, что пойдет не так»
УЕФА. Эдвард Йорданеску

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Нидерландов:

«Если вы играете с историей перед собой, вы готовы выложиться на полную. Ни одна игра не бывает легкой, особенно та, которая может вывести вас в четвертьфинал. Завтра Нидерланды – фавориты. У них невероятные игроки, но у нас есть свои сильные стороны.

Выход в четвертьфинал был бы сказочным. Это трудно передать словами. Важно, чтобы мы были сильными, дисциплинированными, организованными и решительными, тогда все может сложиться в нашу пользу.

Мы сыграем исторический матч. У нас есть шанс войти в историю и сравниться с нашим лучшим выступлением на чемпионате Европы. Это наша мотивация и это момент, которого мы так долго желали и о котором так долго мечтали.

Я бы не сказал, что тренировки стали тяжелее, но, возможно, на более высоком уровне, с профессиональной точки зрения. Моя цель – подтолкнуть их к тому, чтобы они были более сосредоточенными, выкладывались на полную. Я стремился оценить их настрой, их менталитет, и я хотел убедиться, что они полностью осознают важность этого момента. Это было моим приоритетом.

Я говорил перед Евро, что возьму на себя ответственность за все, что пойдет не так, но за то, что пойдет хорошо, ответственность должны взять на себя они. Я не пытался сказать им, что от них зависит, каким будет результат завтра, но это был мой вызов им. Я уверен, что они это поняли, и я жду их реакцию на поле».

Матч Румыния – Нидерланды состоится 2 июля в 19:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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