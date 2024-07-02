Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Мы довольно хорошо выполняли план»
Чемпионат Европы
02 июля 2024, 09:40 |
333
0

Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Мы довольно хорошо выполняли план»

Полузащитник сборной Бельгии прокомментировал поражение от Франции

02 июля 2024, 09:40 |
333
0
Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Мы довольно хорошо выполняли план»
УЕФА. Кевин де Брюйне

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне прокомментировал поражение от национальной команды Франции (0:1) в матче 1/8 финала Евро-2024:

«Очень жаль. У нас был план, и мы его выполнили достаточно хорошо. Мы знали, что с их качествами французы будут больше владеть мячом. У нас были моменты, хотя их было не очень много. Но мы могли быть опасными. Наш план был хорош, пока они не забили гол. Тогда у нас было мало времени, чтобы ответить.

Я старался сделать все, что мог. Сегодня я играл на более защитной позиции и сделал все, что мог, чтобы помочь команде, хотя обидно, что не смог реализовать свой момент. Это не то, чего мы хотели, но, хотя мы не были одними из фаворитов, я думаю, что мы подвели себя в матче со Словакией».

По теме:
Де Брюйне назвал журналиста придурком после вылета с Евро. Что случилось?
Разван МАРИН: «Я больше взволнован, чем нервничаю»
Тренер Румынии: «Возьму на себя ответственность за все, что пойдет не так»
сборная Франции по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Франция - Бельгия Кевин де Брюйне
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коста-Рика – Парагвай. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Футбол | 02 июля 2024, 07:09 0
Коста-Рика – Парагвай. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Коста-Рика – Парагвай. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко
Бокс | 02 июля 2024, 07:05 2
Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко
Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко

Легендарный боксер считает, что украинец одолел бы американца

Роналду не забил 30-й пенальти в карьере. Сколько промахов у Месси?
Футбол | 02.07.2024, 07:31
Роналду не забил 30-й пенальти в карьере. Сколько промахов у Месси?
Роналду не забил 30-й пенальти в карьере. Сколько промахов у Месси?
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
Футбол | 02.07.2024, 01:55
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
Это было ожидаемо. Дядя Фьюри отреагировал на отказ Усика от титула IBF
Бокс | 01.07.2024, 13:46
Это было ожидаемо. Дядя Фьюри отреагировал на отказ Усика от титула IBF
Это было ожидаемо. Дядя Фьюри отреагировал на отказ Усика от титула IBF
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
01.07.2024, 16:11 5
Футбол
С кем сыграет Аргентина? Определены две пары 1/4 финала Копа Америка 2024
С кем сыграет Аргентина? Определены две пары 1/4 финала Копа Америка 2024
01.07.2024, 05:55 1
Футбол
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
01.07.2024, 05:31 27
Футбол
С кем сыграет Англия? Определена первая пара 1/4 финала Евро-2024
С кем сыграет Англия? Определена первая пара 1/4 финала Евро-2024
30.06.2024, 22:29
Футбол
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
01.07.2024, 00:23 2
Футбол
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
30.06.2024, 21:49 1
Футбол
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
30.06.2024, 08:14 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем