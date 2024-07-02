Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Мы довольно хорошо выполняли план»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне прокомментировал поражение от национальной команды Франции (0:1) в матче 1/8 финала Евро-2024:

«Очень жаль. У нас был план, и мы его выполнили достаточно хорошо. Мы знали, что с их качествами французы будут больше владеть мячом. У нас были моменты, хотя их было не очень много. Но мы могли быть опасными. Наш план был хорош, пока они не забили гол. Тогда у нас было мало времени, чтобы ответить.

Я старался сделать все, что мог. Сегодня я играл на более защитной позиции и сделал все, что мог, чтобы помочь команде, хотя обидно, что не смог реализовать свой момент. Это не то, чего мы хотели, но, хотя мы не были одними из фаворитов, я думаю, что мы подвели себя в матче со Словакией».