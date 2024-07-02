Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рандаль КОЛО МУАНИ: «Я горжусь командой»
Чемпионат Европы
02 июля 2024, 09:35 |
218
0

Рандаль КОЛО МУАНИ: «Я горжусь командой»

Нападающий сборной Франции прокомментировал победу над Бельгией

02 июля 2024, 09:35 |
218
0
Рандаль КОЛО МУАНИ: «Я горжусь командой»
УЕФА. Рандаль Коло Муани

Нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани прокомментировал победу над национальной командой Бельгии (1:0) в матче 1/8 финала Евро-2024:

«Я очень горжусь нашей командой и очень доволен тем, как мы выступили. Нам удалось не пропустить гол. Думаю, мы можем спокойно отпраздновать эту победу и сосредоточиться на следующем матче.

Гол на последних минутах? Это приятно, это освобождает всю команду. В этом и заключается роль запасного игрока, чтобы внести немного свежести и дополнить работу, которую выполняют твои товарищи по команде. Нам удалось достичь цели, и мы гордимся командой».

По теме:
Де Брюйне назвал журналиста придурком после вылета с Евро. Что случилось?
Разван МАРИН: «Я больше взволнован, чем нервничаю»
Тренер Румынии: «Возьму на себя ответственность за все, что пойдет не так»
сборная Франции по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Франция - Бельгия Рандаль Коло Муани
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Находка Хачериди – Брайан Себальос. Комплиментов много, но сомнения есть
Футбол | 02 июля 2024, 09:00 1
Находка Хачериди – Брайан Себальос. Комплиментов много, но сомнения есть
Находка Хачериди – Брайан Себальос. Комплиментов много, но сомнения есть

В «Динамо» наконец-то будет легионер на позиции центрбека

Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
Футбол | 02 июля 2024, 07:46 2
Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ

«ПСЖ» пытается всеми силами заманить Винисиуса Жуниора

Бразилия – Колумбия. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Футбол | 02.07.2024, 07:23
Бразилия – Колумбия. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Бразилия – Колумбия. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
Олимпийские игры | 01.07.2024, 14:20
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
«Не делай этого». Уоррен обратился к Фьюри перед реваншем с Усиком
Бокс | 01.07.2024, 16:39
«Не делай этого». Уоррен обратился к Фьюри перед реваншем с Усиком
«Не делай этого». Уоррен обратился к Фьюри перед реваншем с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С кем сыграет Англия? Определена первая пара 1/4 финала Евро-2024
С кем сыграет Англия? Определена первая пара 1/4 финала Евро-2024
30.06.2024, 22:29
Футбол
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
01.07.2024, 00:23 2
Футбол
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
01.07.2024, 05:31 27
Футбол
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
01.07.2024, 16:11 5
Футбол
НХЛ. Стэмкос покидает Тампу-Бэй, большой обмен Юты, трейд Вашингтона
НХЛ. Стэмкос покидает Тампу-Бэй, большой обмен Юты, трейд Вашингтона
30.06.2024, 14:11
Хоккей
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
30.06.2024, 08:14 1
Футбол
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
02.07.2024, 01:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем