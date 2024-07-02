Рандаль КОЛО МУАНИ: «Я горжусь командой»

Нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани прокомментировал победу над национальной командой Бельгии (1:0) в матче 1/8 финала Евро-2024:

«Я очень горжусь нашей командой и очень доволен тем, как мы выступили. Нам удалось не пропустить гол. Думаю, мы можем спокойно отпраздновать эту победу и сосредоточиться на следующем матче.

Гол на последних минутах? Это приятно, это освобождает всю команду. В этом и заключается роль запасного игрока, чтобы внести немного свежести и дополнить работу, которую выполняют твои товарищи по команде. Нам удалось достичь цели, и мы гордимся командой».