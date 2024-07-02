Адриен РАБЬО: «Мы счастливы, что прошли в четвертьфинал»

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо прокомментировал победу над национальной командой Бельгии (1:0) в матче 1/8 финала Евро-2024:

«Конечно, я испытываю радость. Мы счастливы, что прошли в четвертьфинал. Это была непростая игра, против хорошей бельгийской команды, но мы были готовы к любым вызовам. Очевидно, что очень приятно забить гол на последних минутах. Мы играли хорошо, мы давили, мы создавали моменты, но не смогли их реализовать. Мы стремились к победе, поэтому я считаю, что это заслуженно.

В конце матча появляется раскованность. Мы могли забить раньше и спасти себя от расслабления, но есть настоящее чувство удовлетворения, когда это происходит в конце игры».