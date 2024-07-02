Другие новости02 июля 2024, 01:22 | Обновлено 02 июля 2024, 01:29
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 июля
Важные события во всех видах спорта
02 июля 2024, 01:22 | Обновлено 02 июля 2024, 01:29
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Во вторник, 2 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Румыния – Нидерланды
22:00 Австрия – Турция
ТЕННИС
14:30 Ангелина Калинина – Элина Аванесян
17:00 Осеан Доден – Дарья Снигур
19:30 Магда Линетт – Элина Свитолина
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