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02 июля 2024, 01:22 | Обновлено 02 июля 2024, 01:29
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0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 июля

Важные события во всех видах спорта

02 июля 2024, 01:22 | Обновлено 02 июля 2024, 01:29
12
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 2 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Румыния – Нидерланды

Favbet 9.10 – 4.92 – 1.42

22:00 Австрия – Турция

Favbet 2.03 – 3.35 – 4.47

ТЕННИС

14:30 Ангелина Калинина – Элина Аванесян

Favbet 1.72 – 2.14

17:00 Осеан Доден – Дарья Снигур

Favbet 3.85 – 1.27

19:30 Магда Линетт – Элина Свитолина

Favbet 2.94 – 1.41

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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