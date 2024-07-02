ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 июля

Во вторник, 2 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Румыния – Нидерланды

9.10 – 4.92 – 1.42

22:00 Австрия – Турция

2.03 – 3.35 – 4.47

ТЕННИС

14:30 Ангелина Калинина – Элина Аванесян

1.72 – 2.14

17:00 Осеан Доден – Дарья Снигур

3.85 – 1.27

19:30 Магда Линетт – Элина Свитолина

2.94 – 1.41