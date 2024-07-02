1 июля в 22:00 в немецком Франкфурте проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении.

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Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Франции, которая обыграла Бельгию (1:0).

В овертайме, на 115-й минуте, Пепе чуть не привез гол своей команде. Шешко не переиграл голкипера. Суперсэйв Диогу Кошты (0:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Португалии и Словении

Ошибка Пепе, момент Шешко, суперэйв Диогу Кошты, 115 мин.