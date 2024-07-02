Пепе чуть не привез гол своей команде. Шешко не переиграл голкипера
Суперэйв сделал португальский вратарь Диогу Кошта на 115-й минуте
1 июля в 22:00 в немецком Франкфурте проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Франции, которая обыграла Бельгию (1:0).
В овертайме, на 115-й минуте, Пепе чуть не привез гол своей команде. Шешко не переиграл голкипера. Суперсэйв Диогу Кошты (0:0).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Португалии и Словении
Ошибка Пепе, момент Шешко, суперэйв Диогу Кошты, 115 мин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Великий Джордж» отметил мощность Эрни Шейверса
Римский клуб в ближайшее время сделает предложение киевлянам