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Чемпионат Европы
02 июля 2024, 00:30 | Обновлено 02 июля 2024, 00:35
396
0

Пепе чуть не привез гол своей команде. Шешко не переиграл голкипера

Суперэйв сделал португальский вратарь Диогу Кошта на 115-й минуте

02 июля 2024, 00:30 | Обновлено 02 июля 2024, 00:35
396
0
Пепе чуть не привез гол своей команде. Шешко не переиграл голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналду и Пепе

1 июля в 22:00 в немецком Франкфурте проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Франции, которая обыграла Бельгию (1:0).

В овертайме, на 115-й минуте, Пепе чуть не привез гол своей команде. Шешко не переиграл голкипера. Суперсэйв Диогу Кошты (0:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Португалии и Словении

Ошибка Пепе, момент Шешко, суперэйв Диогу Кошты, 115 мин.

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Криштиану Роналду сборная Словении по футболу сборная Португалии по футболу Евро-2024 Португалия - Словения Пепе Беньямин Шешко Диогу Кошта
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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