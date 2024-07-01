Рональд КУМАН: «Мы воспринимаем Румынию очень серьезно»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против Румынии (2 июля, 19:00):

«Не имеет значения, кто фаворит, это все лирика. Мы воспринимаем Румынию очень серьезно и знаем, что должны сыграть лучше, чем в предыдущем матче. Всегда надо начинать с себя.

Предыдущий матч (поражение 2:3 от Австрии, – прим.) разочаровал, особенно первый тайм. Мы играли недостаточно агрессивно. Мы сфокусировали свое внимание на этом, и игроки хорошо поработали на тренировках. Следующий шаг - показать это в завтрашнем матче.

Ожидаю, что румыны будут играть очень агрессивно. Они физически сильны, что дает им преимущество в обороне, и очень опасны при стандартах.

Команда становится более стабильной за счет компактной игры и лучшего прессинга. Мы работаем над этим. В матче с Австрией мы действовали небрежно. Это придало австрийцам уверенности, а с нами произошло обратное».