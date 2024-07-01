Чемпионат Европы01 июля 2024, 21:30 | Обновлено 01 июля 2024, 21:36
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ФОТО. Как Франция выбила Бельгию с чемпионата Европы
Судьбу матча решил автогол Вертонгена
01 июля 2024, 21:30 | Обновлено 01 июля 2024, 21:36
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Сегодня сборная Франции в матче 1/8 финала Евро-2024 минимально обыграла Бельгию со счетом 1:0. Судьбу матча решил автогол Яна Вертонгена после удара Рандаля Коло Муани на 85-й минуте.
Чемпионат Европы. 1/8 финала.
Франция – Бельгия – 1:0
Гол: Вертонген (85, автогол)
Предупреждения: Тчуамени (15), Гризманн (23), Рабьо (24) – Вертонген (76), Мангаля (90+3)
Вашему вниманию самые яркие фото матча:
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