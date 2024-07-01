ФОТО. Как Франция выбила Бельгию с чемпионата Европы

Сегодня сборная Франции в матче 1/8 финала Евро-2024 минимально обыграла Бельгию со счетом 1:0. Судьбу матча решил автогол Яна Вертонгена после удара Рандаля Коло Муани на 85-й минуте.

Чемпионат Европы. 1/8 финала.

Франция – Бельгия – 1:0

Гол: Вертонген (85, автогол)

Предупреждения: Тчуамени (15), Гризманн (23), Рабьо (24) – Вертонген (76), Мангаля (90+3)

Вашему вниманию самые яркие фото матча: