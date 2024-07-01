Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как Франция выбила Бельгию с чемпионата Европы
Чемпионат Европы
01 июля 2024, 21:30 | Обновлено 01 июля 2024, 21:36
301
0

ФОТО. Как Франция выбила Бельгию с чемпионата Европы

Судьбу матча решил автогол Вертонгена

01 июля 2024, 21:30 | Обновлено 01 июля 2024, 21:36
301
0
ФОТО. Как Франция выбила Бельгию с чемпионата Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня сборная Франции в матче 1/8 финала Евро-2024 минимально обыграла Бельгию со счетом 1:0. Судьбу матча решил автогол Яна Вертонгена после удара Рандаля Коло Муани на 85-й минуте.

Чемпионат Европы. 1/8 финала.

Франция – Бельгия – 1:0

Гол: Вертонген (85, автогол)

Предупреждения: Тчуамени (15), Гризманн (23), Рабьо (24) – Вертонген (76), Мангаля (90+3)

Вашему вниманию самые яркие фото матча:

frantsiya-belgiya-0107
frantsiya-belgiya-0107-foto-1
frantsiya-belgiya-0107-foto-2
frantsiya-belgiya-0107-foto-3
frantsiya-belgiya-0107-foto-4
По теме:
ДЕШАМ: «Если был забит автогол, значит до этого кто-то бил по воротам»
Португалия – Словения. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Невероятный рекорд. Канте продлил серию без поражений
сборная Франции по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Франция - Бельгия фото
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
Футбол | 01 июля 2024, 06:49 46
Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо

Римский клуб в ближайшее время сделает предложение киевлянам

«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
Футбол | 01 июля 2024, 05:31 26
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании

Вилли Саньоль прокомментировал вылет команды из Евро-2024

Цуренко проиграла Грачевой на старте Уимблдона-2024
Теннис | 01.07.2024, 14:11
Цуренко проиграла Грачевой на старте Уимблдона-2024
Цуренко проиграла Грачевой на старте Уимблдона-2024
Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
Бокс | 01.07.2024, 00:33
Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отдало трех игроков в аренду
Футбол | 01.07.2024, 18:10
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отдало трех игроков в аренду
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отдало трех игроков в аренду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
30.06.2024, 00:19 15
Футбол
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
29.06.2024, 17:00 10
Футбол
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
29.06.2024, 21:36
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
30.06.2024, 09:01 21
Футбол
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
01.07.2024, 00:23 2
Футбол
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
30.06.2024, 08:14 1
Футбол
Будет новый чемпион. Италия не сопротивлялась в 1/8 финала против Швейцарии
Будет новый чемпион. Италия не сопротивлялась в 1/8 финала против Швейцарии
29.06.2024, 20:57 67
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем