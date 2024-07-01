Роналду в игре. Названы стартовые составы на матч Португалии и Словении
1 июля в 22:00 в немецком Франкфурте состоится матч 1/8 финала Евро-2024
1 июля в 22:00 в немецком Франкфурте состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении.
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Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Франции, которая обыграла Бельгию (1:0).
Роналду в игре. Названы стартовые составы на матч Португалии и Словении
Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Пепе, Нуну Мендеш, Жоау Пальинья, Витинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рафаэл Леау, Криштиану Роналду.
Словения: Облак, Карничник, Дркушич, Бийол, Балковец, Гнезда-Черин, Элшник, Млакар, Стоянович, Шпорар, Шешко.
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