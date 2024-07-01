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Украина. Первая лига
01 июля 2024, 17:28 | Обновлено 01 июля 2024, 17:46
452
0

Пушич – о возвращении сборников и игроках, которые едут на Олимпиаду

Клуб предварительно отпустит 5 игроков

01 июля 2024, 17:28 | Обновлено 01 июля 2024, 17:46
452
0
Пушич – о возвращении сборников и игроках, которые едут на Олимпиаду
ФК Шахтер. Марино Пушич

Наставник «Шахтера» Марино Пушич рассказал о возвращении сборников после Евро-2024, а также пояснил ситуацию с игроками, которые поедут на Олимпиаду-2024.

«Я ожидаю, что все сборники вернутся вечером 7 июля. Мы посмотрим, в каком они будут состоянии, но они успеют потренироваться перед стартом сезона. Нам важно, чтобы они вернулись без травм».

«Олимпиада? Мы не обязаны отпускать игроков на Игры, но если мы смотрим на ситуацию в целом, то Украина впервые вышла на футбольную Олимпиаду и для нас важно быть лояльными».

«Для меня это не лучшая ситуация, но я понимаю, что для Украины это важно. Я желаю команде хорошей Олимпиады. Это важно для страны», — сказал Пушич.

Ранее сообщалось, что клуб отпустит на Олимпийские Игры вратаря Кирилла Фесюна, хавбеков Кирилла Сигеева, Олега Очеретько и Дмитрия Крыськива, а также форварда Даниила Сикана.

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Шахтер Донецк Олимпийские игры 2024 сборная Украины по футболу U-23 Марино Пушич
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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