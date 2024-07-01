ОФИЦИАЛЬНО. Александрия попрощалась с 7 игроками

Клуб УПЛ« Александрия» объявил об уходе из команды целой группы исполнителей. Свободными агентами стали защитники Антон Кравченко и Богдан Билошевский.

Кроме того, завершились аренды у ряда игроков, которые возвращаются в свои клубы: это Артем Кулаковский («Шахтер»), Кирилл Сигеев («Шахтер»), Роман Савченко («Шахтер»), Николай Михайленко («Динамо») и Кледсон да Сильва («Мариехамн», Финляндия).

Часть подготовки к новому сезону команда проведет без тренера Руслана Ротаня, который является наставником сборной Украины на Олимпиаде.