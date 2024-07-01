ОФИЦИАЛЬНО. Александрия попрощалась с 7 игроками
Команду покинули Билошевский, Кравченко и другие футболисты
Клуб УПЛ« Александрия» объявил об уходе из команды целой группы исполнителей. Свободными агентами стали защитники Антон Кравченко и Богдан Билошевский.
Кроме того, завершились аренды у ряда игроков, которые возвращаются в свои клубы: это Артем Кулаковский («Шахтер»), Кирилл Сигеев («Шахтер»), Роман Савченко («Шахтер»), Николай Михайленко («Динамо») и Кледсон да Сильва («Мариехамн», Финляндия).
Часть подготовки к новому сезону команда проведет без тренера Руслана Ротаня, который является наставником сборной Украины на Олимпиаде.
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