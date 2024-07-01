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Украина. Премьер лига
01 июля 2024, 17:11 | Обновлено 01 июля 2024, 17:47
1029
1

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия попрощалась с 7 игроками

Команду покинули Билошевский, Кравченко и другие футболисты

01 июля 2024, 17:11 | Обновлено 01 июля 2024, 17:47
1029
1
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия попрощалась с 7 игроками
ФК Александрия. Артем Кулаковский

Клуб УПЛ« Александрия» объявил об уходе из команды целой группы исполнителей. Свободными агентами стали защитники Антон Кравченко и Богдан Билошевский.

Кроме того, завершились аренды у ряда игроков, которые возвращаются в свои клубы: это Артем Кулаковский («Шахтер»), Кирилл Сигеев («Шахтер»), Роман Савченко («Шахтер»), Николай Михайленко («Динамо») и Кледсон да Сильва («Мариехамн», Финляндия).

Часть подготовки к новому сезону команда проведет без тренера Руслана Ротаня, который является наставником сборной Украины на Олимпиаде.

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Александрия трансферы трансферы УПЛ Антон Кравченко Богдан Билошевский Артем Кулаковский Кирилл Сигеев Николай Михайленко Динамо Киев Шахтер Донецк
Иван Зинченко Источник: ФК Александрия
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Комментарии 1
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aleks19826
Кледсон так Сільва . гугл-перекладач у автора новини просто шикарний. ДА шо там Сільва? Так сільва))))
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