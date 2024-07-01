Китайская теннисистка повторила самую длинную серию поражений в истории
Чжан Шуай не может победить с февраля 2023-го
Китайская теннисистка Чжан Шуай проиграла в первом круге Уимблдона 12-й ракетке мира Дарье Касаткиной – 3:6, 0:6.
Это поражение стало для китаянки 21-м подряд в WTA-туре. Неприятная серия началась в феврале 2023-го в Лионе.
Отметим, что Чжан Шуай уже несколько раз переписала собственный антирекорд для женщин, но теперь повторила самую длинную серию поражений в истории тенниса. Винсент Спэйди с октября 1999-го по июнь 2000-го тоже проиграл 21 матч подряд.
Интересно, что в парном разряде у нее таких проблем нет. Неделю назад Чжан вместе с Мию Като дошла до финала турнира в Бирмингеме.
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