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Уимблдон
01 июля 2024, 17:13 |
1019
1

Китайская теннисистка повторила самую длинную серию поражений в истории

Чжан Шуай не может победить с февраля 2023-го

01 июля 2024, 17:13 |
1019
1
Китайская теннисистка повторила самую длинную серию поражений в истории
Getty Images/Global Images Ukraine

Китайская теннисистка Чжан Шуай проиграла в первом круге Уимблдона 12-й ракетке мира Дарье Касаткиной – 3:6, 0:6.

Это поражение стало для китаянки 21-м подряд в WTA-туре. Неприятная серия началась в феврале 2023-го в Лионе.

Отметим, что Чжан Шуай уже несколько раз переписала собственный антирекорд для женщин, но теперь повторила самую длинную серию поражений в истории тенниса. Винсент Спэйди с октября 1999-го по июнь 2000-го тоже проиграл 21 матч подряд.

Интересно, что в парном разряде у нее таких проблем нет. Неделю назад Чжан вместе с Мию Като дошла до финала турнира в Бирмингеме.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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