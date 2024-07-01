Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Мы должны быть терпеливы»

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Словении:

«Мы уже встречались со Словенией, в товарищеском матче, поэтому имеем представление о том, что мы можем сделать. Надо набраться терпения, они защищаются низким блоком и физически сильны. Мы должны их истощить. Они также хорошо играют на контратаках.

Мы взяли много хорошего из групповых этапов, даже из поражения от Грузии был положительный опыт. Мы хотели 3 победы из трех, но мы возглавили нашу группу. Теперь все будет по-другому, это стадия игры на вылет. Мы хотим выиграть каждую игру, выйти в финал и победить в финале. Минимальной цели нет. Ни одна команда не хочет уезжать домой раньше. Мы знаем, чего мы стоим. Каждая команда хочет пройти как можно дальше, а это означает финал.

Мы уважаем Словению, но не боимся ни одной команды. Неважно, с кем мы столкнемся, мы хотим победить».

Матч Португалия – Словения состоится 1 июля в 22:00 по киевскому времени.