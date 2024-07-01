Роберто МАРТИНЕС: «Наша команда готова»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Словении:

«Могу сказать, что после трех игр команда готова. Сейчас начинается новый турнир, здесь либо идем дальше, либо вылетаем. Играть на Евро непросто, но как команда мы готовы к этой стадии плей-офф.

Многие команды на Евро имеют индивидуальность и верят, что могут победить. Каждая игра зависит от мелких деталей. Словения – именно такая. Они организованы и конкурентоспособны, мы должны быть на высоте.

Португалия свежа, мы готовы, и я хотел бы ответить на вопросы 15 июля после финала.

Это исторический момент для Словении в футболе, впервые в 1/8 финала. Мы восхищаемся тем, что делает их тренер – они играют как клуб».

Матч Португалия – Словения состоится 1 июля в 22:00 по киевскому времени.