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Чемпионат Европы
01 июля 2024, 13:53 |
179
0

Роберто МАРТИНЕС: «Наша команда готова»

Главный тренер сборной Португалии поделился ожиданиями от матча против Словении

01 июля 2024, 13:53 |
179
0
Роберто МАРТИНЕС: «Наша команда готова»
УЕФА. Роберто Мартинес

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Словении:

«Могу сказать, что после трех игр команда готова. Сейчас начинается новый турнир, здесь либо идем дальше, либо вылетаем. Играть на Евро непросто, но как команда мы готовы к этой стадии плей-офф.

Многие команды на Евро имеют индивидуальность и верят, что могут победить. Каждая игра зависит от мелких деталей. Словения – именно такая. Они организованы и конкурентоспособны, мы должны быть на высоте.

Португалия свежа, мы готовы, и я хотел бы ответить на вопросы 15 июля после финала.

Это исторический момент для Словении в футболе, впервые в 1/8 финала. Мы восхищаемся тем, что делает их тренер – они играют как клуб».

Матч Португалия – Словения состоится 1 июля в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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