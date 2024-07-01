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Чемпионат Европы
01 июля 2024, 13:24 | Обновлено 01 июля 2024, 13:25
185
0

Ибраима КОНАТЕ: «Важно не попасть в ловушку»

Защитник сборной Франции поделился ожиданиями от матча против Бельгии

01 июля 2024, 13:24 | Обновлено 01 июля 2024, 13:25
185
0
Ибраима КОНАТЕ: «Важно не попасть в ловушку»
УЕФА. Ибраима Конате

Защитник сборной Франции Ибраима Конате поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Бельгии:

«Бельгия – это очень хорошая команда с бывшими и нынешними игроками, которые вошли и войдут в историю футбола. Важно не попасть в ловушку, потому что нам говорят, что мы фавориты. Здесь 50 на 50, но я надеюсь, что игра будет в нашу пользу и мы пройдем в следующий этап.

Думаю, они захотят взять реванш после чемпионата мира 2018 года. Это была фантастическая игра с обеих сторон. Бельгия продемонстрировала великолепную игру против Франции. Они, безусловно, доминировали. Однако мы были теми, кто прошел через это и выиграл соревнования в конечном итоге. Это то, чего мы, в конце концов, заслуживали».

Матч Франция – Бельгия состоится 1 июля в 19:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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