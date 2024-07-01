Третий раз подряд чемпион сложил свои полномочия в 1/8 финала

Восьмой раз в истории действующий чемпион континента досрочно сложил полномочия, не добравшись даже до полуфинала, в том числе третий кряду - на стадии 1/8 финала. Причем итальянцы в ходе турнира потерпели два поражения. Больше «неудов» в своем пассиве имели только греки на Еuro-2008.

К слову, команды, выбивавшие чемпионов на пути к финалу, ранее дважды завоевывали золото. На ЧЕ-1992 успеха добилась Дания, которая в полуфинале по пенальти обыграла Нидерланды, а на ЧЕ-2004 – Греция, нанесшая поражение Франции в 1/4 финала. Но Италия на Еuro-2016, победившая в 1/8-й Испанию, и Бельгия на ЧЕ-2020, взявшая в 1/8-й верх над Португалией, дальше четвертьфинала не прошли.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Выступление действующих чемпионов континента на Еuro

ЧЕ Чемпион Европы И В Н П Мячи Место (стадия) 1964 СССР 2 1 0 1 4-2 2-е 1976 ФРГ 2 1 1 0 6-4 2-е 1980 Чехословакия 4 1 2 1 5-4 3-е 1984 ФРГ 3 1 1 1 2-2 3-е в группе 1992 Нидерланды 4 2 2 0 6-3 3-е 1996 Дания 3 1 1 1 4-4 3-е в группе 2000 Германия 3 0 1 2 1-5 4-е в группе 2004 Франция 4 2 1 1 7-5 1/4 2008 Греция 3 0 0 3 1-5 4-е в группе 2012 Испания 6 4 2 0 12-1 1-е 2016 Испания 4 2 0 2 5-4 1/8 2020 Португалия 4 1 1 2 7-7 1/8 2024 Италия 4 1 1 2 3-5 1/8

Победители ЧЕ-1964 (Испания), ЧЕ-1968 (Италия) и ЧЕ-1984 (Франция) в следующих финальных турнирах не участвовали.

Все поражения действующих чемпионов Европы