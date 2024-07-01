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Чемпионат Европы
01 июля 2024, 12:32 | Обновлено 01 июля 2024, 12:38
462
0

Третий раз подряд чемпион сложил свои полномочия в 1/8 финала

На Еuro-2024 Италия потерпела два поражения

01 июля 2024, 12:32 | Обновлено 01 июля 2024, 12:38
462
0
Третий раз подряд чемпион сложил свои полномочия в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

Восьмой раз в истории действующий чемпион континента досрочно сложил полномочия, не добравшись даже до полуфинала, в том числе третий кряду - на стадии 1/8 финала. Причем итальянцы в ходе турнира потерпели два поражения. Больше «неудов» в своем пассиве имели только греки на Еuro-2008.

К слову, команды, выбивавшие чемпионов на пути к финалу, ранее дважды завоевывали золото. На ЧЕ-1992 успеха добилась Дания, которая в полуфинале по пенальти обыграла Нидерланды, а на ЧЕ-2004 – Греция, нанесшая поражение Франции в 1/4 финала. Но Италия на Еuro-2016, победившая в 1/8-й Испанию, и Бельгия на ЧЕ-2020, взявшая в 1/8-й верх над Португалией, дальше четвертьфинала не прошли.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Выступление действующих чемпионов континента на Еuro

ЧЕ

Чемпион Европы

И

В

Н

П

Мячи

Место (стадия)

1964

СССР

2

1

0

1

4-2

2-е

1976

ФРГ

2

1

1

0

6-4

2-е

1980

Чехословакия

4

1

2

1

5-4

3-е

1984

ФРГ

3

1

1

1

2-2

3-е в группе

1992

Нидерланды

4

2

2

0

6-3

3-е

1996

Дания

3

1

1

1

4-4

3-е в группе

2000

Германия

3

0

1

2

1-5

4-е в группе

2004

Франция

4

2

1

1

7-5

1/4

2008

Греция

3

0

0

3

1-5

4-е в группе

2012

Испания

6

4

2

0

12-1

1-е

2016

Испания

4

2

0

2

5-4

1/8

2020

Португалия

4

1

1

2

7-7

1/8

2024

Италия

4

1

1

2

3-5

1/8

Победители ЧЕ-1964 (Испания), ЧЕ-1968 (Италия) и ЧЕ-1984 (Франция) в следующих финальных турнирах не участвовали.

Все поражения действующих чемпионов Европы

ЧЕ

Чемпион Европы

Стадия

Соперник

Счет

1964

СССР

Финал

Испания

1:2

1980

Чехословакия

ГТ

ФРГ

0:1

1984

ФРГ

ГТ

Испания

0:1

1996

Дания

ГТ

Хорватия

0:3

2000

Германия

ГТ

Англия

0:1

ГТ

Португалия

0:3

2004

Франция

1/4

Греция

0:1

2008

Греция

ГТ

Швеция

0:2

ГТ

Россия

0:1

ГТ

Испания

1:2

2016

Испания

ГТ

Хорватия

1:2

1/8

Италия

0:2

2020

Португалия

ГТ

Германия

2:4

1/8

Бельгия

0:1

2024

Италия

ГТ

Испания

0:1

1/8

Швейцария

0:2

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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