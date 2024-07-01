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  4. Еще два тренера завершили работу в Черноморце
Украина. Премьер лига
01 июля 2024, 12:25 |
577
0

Еще два тренера завершили работу в Черноморце

Роман Григорчук уехал в Азербайджан без своих многолетних помощников

01 июля 2024, 12:25 |
577
0
Еще два тренера завершили работу в Черноморце
ФК Черноморец

После перехода теперь уже экс-наставника одесского «Черноморца» Романа Григорчука в бакинский «Нефтчи» тренерский штаб «моряков» понес очередные потери.

Это касается двух его ассистентов, которые работали вместе еще с первой каденции Григорчука в Одессе – Михаила Савки и Степана Матвиива.

Как стало известно Sport.ua, первый из них еще по завершении сезона-2023/24 решил приостановить свою тренерскую деятельность и вернулся в родную Ивано-Франковщину. Второй тренировал одесскую команду в течение пяти дней – с момента выхода из отпуска до завершения срока своего контракта, 30 июня.

До появления нового главного тренера в «Черноморце» занятия будет проводить приглашенный в команду на тренерскую роль ее бывший игрок Сергей Политыло.

Ранее мы сообщали, что в ближайшее время тренерский штаб «Александрии» должен пополнить экс-тренер одесского «Черноморца» Алексей Антонов.

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Роман Григорчук Михаил Савка Степан Матвиив Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка инсайд Сергей Политыло
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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