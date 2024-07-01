Еще два тренера завершили работу в Черноморце
Роман Григорчук уехал в Азербайджан без своих многолетних помощников
После перехода теперь уже экс-наставника одесского «Черноморца» Романа Григорчука в бакинский «Нефтчи» тренерский штаб «моряков» понес очередные потери.
Это касается двух его ассистентов, которые работали вместе еще с первой каденции Григорчука в Одессе – Михаила Савки и Степана Матвиива.
Как стало известно Sport.ua, первый из них еще по завершении сезона-2023/24 решил приостановить свою тренерскую деятельность и вернулся в родную Ивано-Франковщину. Второй тренировал одесскую команду в течение пяти дней – с момента выхода из отпуска до завершения срока своего контракта, 30 июня.
До появления нового главного тренера в «Черноморце» занятия будет проводить приглашенный в команду на тренерскую роль ее бывший игрок Сергей Политыло.
Ранее мы сообщали, что в ближайшее время тренерский штаб «Александрии» должен пополнить экс-тренер одесского «Черноморца» Алексей Антонов.
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