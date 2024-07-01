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  4. Дидье ДЕШАМ: «Мы должны подготовиться к серии пенальти»
Чемпионат Европы
01 июля 2024, 11:45 |
559
2

Дидье ДЕШАМ: «Мы должны подготовиться к серии пенальти»

Главный тренер сборной Франции поделился ожиданиями от матча против Бельгии

01 июля 2024, 11:45 |
559
2
Дидье ДЕШАМ: «Мы должны подготовиться к серии пенальти»
УЕФА. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Бельгии:

«Я не буду комментировать то, что мы делали или не делали на тренировке утром. Я делаю все возможное, чтобы дать сопернику отпор.

Мы должны готовиться к послематчевым пенальти. У нас есть информация о наших соперниках, и мы также знаем, кто наши игроки. Но если вы посмотрите на последнюю серию пенальти, которую мы выполняли, было семь изменений между игроками, которые должны были выполнять пенальти, и теми, кто мог их выполнить. Это не всегда одни и те же люди. Но моя цель – сделать так, чтобы дело не дошло до пенальти.

Мы находимся в новой фазе соревнования – соревнование в соревновании. Сейчас нет второго шанса. Команды, которые прошли в плей-офф, лучше тех, что уехали домой. Если ты хочешь победить, ты должен забивать – а это не то, что мы делали. Такое случается с лучшими из нас и лучшими бомбардирами.

Мы хорошо знаем Бельгию, игроки хорошо знают друг друга, даже если мы не сталкивались с ними некоторое время. Франция против Бельгии – относительно частое дело. Это команда, полная топ-игроков, которые играют за лучшие клубы, поэтому очевидно, что бельгийцы имеют сильный атакующий потенциал».

Матч Франция – Бельгия состоится 1 июля в 19:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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Комментарии 2
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Burevestnik
якщо Бельгія буде грати як з Україною - на утримання нічиєї, то Франція виграє.
Але шось Дешам ніби сумнівається у своїх гравцях... 
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