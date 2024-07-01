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  4. Айван ТОУНИ: «Я знал, что Беллингем забьет»
Чемпионат Европы
01 июля 2024, 11:34 |
73
0

Айван ТОУНИ: «Я знал, что Беллингем забьет»

Нападающий сборной Англии прокомментировал победу над Словакией

01 июля 2024, 11:34 |
73
0
Айван ТОУНИ: «Я знал, что Беллингем забьет»
УЕФА

Нападающий сборной Англии Айван Тоуни прокомментировал победу над национальной командой Словакии (2:1 в дополнительное время) в матче 1/8 финала Евро-2024:

«Когда я выходил на замену, я почувствовал, что могу вынюхать возможность для гола. Я чувствовал, что мяч попадет к одному из наших игроков. К счастью, мяч попал к Джуду, и он сумел отправить его в сетку ворот.

Я видел, что он хорошо попал по мячу, и я видел, что мяч летит в ворота. Я знал, что это будет гол. Это было настоящее облегчение.

Когда мы перевели игру в дополнительное время, забив гол так поздно, я думал, что было бы немного глупо проиграть. Незадолго до этого я сказал Кейну, что каждый раз, когда я получу мяч на дальней стойке, я буду делать пас назад, и в моменте со вторым забитым голом он был там и забил».

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сборная Англии по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Джуд Беллингем Англия - Словакия Айван Тоуни
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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