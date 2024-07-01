Давид ГАНЦКО: «Я давно так не расстраивался из-за футбола»

Защитник сборной Словакии Давид Ганцко прокомментировал поражение от национальной команды Англии (1:2 в дополнительное время) в матче 1/8 финала Евро-2024:

«Я давно так не расстраивался из-за футбола. Я знаю, что это всего лишь игра, но мы были очень близки к чему-то особенному, к тому, о чем мечтали. Мы сделали все возможное, чтобы это произошло, но в итоге все перевернулось с ног на голову. Забитый гол от Беллингема, который сравнял счет, был для нас кинжалом в сердце».

Напомним, Словакия до 90+5 минуты вела в счете, но в итоге пропустила, из-за чего игра перешла в овертаймы. В дополнительное время сильнее оказались англичане.