Чемпионат Европы30 июня 2024, 23:45 | Обновлено 30 июня 2024, 23:54
344
0
ВИДЕО. Дани Ольмо довел перевес Испании над Грузией до разгромного
На 83-й минуте испанцы сняли все вопросы о победителе матча 1/8 финала ЧЕ
30 июня 2024, 23:45 | Обновлено 30 июня 2024, 23:54
344
0
30 июня в 22:00 в немецком Кельне проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Германии, которая в 1/8 финала победила Данию (2:0).
На 83-й минуте Дани Ольмо довел перевес Испании над Грузией до разгромного (4:1).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Испании и Грузии
ГОЛ! 4:1. Дани Ольмо, 83 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 июня 2024, 17:49 19
Ярослав выступал за основную команду донецкого клуба на протяжении 12 сезонов
Футбол | 30 июня 2024, 17:19 0
Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!
Футбол | 30.06.2024, 19:32
Футбол | 30.06.2024, 21:49
Футбол | 30.06.2024, 23:53
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
29.06.2024, 21:36
30.06.2024, 08:14
29.06.2024, 08:49 17
29.06.2024, 09:05 1
29.06.2024, 07:11 8
29.06.2024, 20:57 67
30.06.2024, 00:19 15