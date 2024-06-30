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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 23:45 | Обновлено 30 июня 2024, 23:54
344
0

ВИДЕО. Дани Ольмо довел перевес Испании над Грузией до разгромного

На 83-й минуте испанцы сняли все вопросы о победителе матча 1/8 финала ЧЕ

30 июня 2024, 23:45 | Обновлено 30 июня 2024, 23:54
344
0
ВИДЕО. Дани Ольмо довел перевес Испании над Грузией до разгромного
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июня в 22:00 в немецком Кельне проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Германии, которая в 1/8 финала победила Данию (2:0).

На 83-й минуте Дани Ольмо довел перевес Испании над Грузией до разгромного (4:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Испании и Грузии

ГОЛ! 4:1. Дани Ольмо, 83 мин.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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