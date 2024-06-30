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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 23:39 | Обновлено 30 июня 2024, 23:49
312
0

ВИДЕО. Нико Уильямс забил третий гол для Испании в ворота Грузии

На 75-й минуте перевес испанцев достиг двух мячей в поединке 1/8 финала ЧЕ

30 июня 2024, 23:39 | Обновлено 30 июня 2024, 23:49
312
0
ВИДЕО. Нико Уильямс забил третий гол для Испании в ворота Грузии
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июня в 22:00 в немецком Кельне проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Германии, которая в 1/8 финала победила Данию (2:0).

На 75-й минуте перевес испанцев достиг двух мячей. Нико Уильямс забил третий гол для Испании в ворота Грузии (3:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Испании и Грузии

ГОЛ! 3:1. Нико Уильямс, 75 мин.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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