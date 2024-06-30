Чемпионат Европы30 июня 2024, 23:39 | Обновлено 30 июня 2024, 23:49
312
0
ВИДЕО. Нико Уильямс забил третий гол для Испании в ворота Грузии
На 75-й минуте перевес испанцев достиг двух мячей в поединке 1/8 финала ЧЕ
30 июня 2024, 23:39 | Обновлено 30 июня 2024, 23:49
312
0
30 июня в 22:00 в немецком Кельне проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Германии, которая в 1/8 финала победила Данию (2:0).
На 75-й минуте перевес испанцев достиг двух мячей. Нико Уильямс забил третий гол для Испании в ворота Грузии (3:1).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Испании и Грузии
ГОЛ! 3:1. Нико Уильямс, 75 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 июня 2024, 11:47 17
За победу на чемпионате Европы футболистам обещаны 50 миллионов евро
Футбол | 30 июня 2024, 14:57 32
Опытный защитник простился с болельщиками
Футбол | 30.06.2024, 21:38
Футбол | 30.06.2024, 23:53
Футбол | 30.06.2024, 09:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.06.2024, 00:19 15
29.06.2024, 20:57 67
29.06.2024, 21:36
30.06.2024, 21:49 1
29.06.2024, 00:13