ВИДЕО. Родри сравнял счет для Испании в матче с Грузией на Евро-2024

30 июня в 22:00 в немецком Кельне проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Германии, которая в 1/8 финала победила Данию (2:0).

На 39-й минуте испанская команда сравняла счет усилиями Родри (1:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Испании и Грузии

ГОЛ! 1:1. Родри, 39 мин.