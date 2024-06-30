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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 22:43 | Обновлено 30 июня 2024, 22:58
782
0

ВИДЕО. Родри сравнял счет для Испании в матче с Грузией на Евро-2024

На 39-й минуте испанская команда уравняла ситуацию в поединке 1/8 финала

30 июня 2024, 22:43 | Обновлено 30 июня 2024, 22:58
782
0
ВИДЕО. Родри сравнял счет для Испании в матче с Грузией на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июня в 22:00 в немецком Кельне проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Германии, которая в 1/8 финала победила Данию (2:0).

На 39-й минуте испанская команда сравняла счет усилиями Родри (1:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Испании и Грузии

ГОЛ! 1:1. Родри, 39 мин.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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