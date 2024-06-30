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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 19:32 | Обновлено 30 июня 2024, 19:39
2300
0

ВИДЕО. Словакия вышла вперед в матче 1/8 финала Евро-2024 против Англии

На 25-й минуте забил Иван Шранц

30 июня 2024, 19:32 | Обновлено 30 июня 2024, 19:39
2300
0
ВИДЕО. Словакия вышла вперед в матче 1/8 финала Евро-2024 против Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Гельзенкирхене 30 июня проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Фельтинс-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

На 25-й минуте счет открыл Иван Шранц. Ассист на счету Давида Стрелеца.

❗️ ВИДЕО. Словакия вышла вперед в матче 1/8 финала Евро-2024 против Англии

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Иван Шранц видео голов и обзор сборная Словакии по футболу сборная Англии по футболу Англия - Словакия Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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