Чемпионат Европы30 июня 2024, 19:32 | Обновлено 30 июня 2024, 19:39
2300
0
ВИДЕО. Словакия вышла вперед в матче 1/8 финала Евро-2024 против Англии
На 25-й минуте забил Иван Шранц
30 июня 2024, 19:32 | Обновлено 30 июня 2024, 19:39
2300
0
В немецком Гельзенкирхене 30 июня проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча проходит на стадионе «Фельтинс-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
На 25-й минуте счет открыл Иван Шранц. Ассист на счету Давида Стрелеца.
❗️ ВИДЕО. Словакия вышла вперед в матче 1/8 финала Евро-2024 против Англии
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 июня 2024, 09:01 20
Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля
Футбол | 30 июня 2024, 17:19 0
Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!
Футбол | 30.06.2024, 18:05
Футбол | 30.06.2024, 11:47
Футбол | 30.06.2024, 18:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.06.2024, 21:36
29.06.2024, 07:11 7
30.06.2024, 00:19 15
29.06.2024, 09:05 1
29.06.2024, 00:13
Футбол
29.06.2024, 23:47 4