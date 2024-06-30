ВИДЕО. Словакия вышла вперед в матче 1/8 финала Евро-2024 против Англии

В немецком Гельзенкирхене 30 июня проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии.

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Встреча проходит на стадионе «Фельтинс-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

На 25-й минуте счет открыл Иван Шранц. Ассист на счету Давида Стрелеца.

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