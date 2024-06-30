Кривбасс хочет подписать вингера из чемпионата Португалии
Режис Н'Ду пока сомневается в переходе из-за войны в Украине
«Кривбасс» хочет подписать правого вингера национальной сборной Буркина-Фасо и португальской «Эштрелы Амадора» Режиса Н'Ду, сообщает издание A Bola.
По информации источника, 23-летний футболист рассматривает предложение бронзовых призеров прошлого сезона Украинской Премьер-лиги, но сомневается в переходе из-за войны в Украине.
Отмечается, что криворожане не оставляют попыток убедить игрока присоединиться к клубу и приводят «весомые» аргументы.
В сезоне 2023/24 Режис Н'Ду провел 24 матча во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.
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