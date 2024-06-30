Другие новости30 июня 2024, 15:58 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июня
Важные события во всех видах спорта
30 июня 2024, 15:58 |
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В воскресенье, 30 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Англия – Словакия
22:00 Испания – Грузия
03:00 Мексика – Эквадор
03:00 Ямайка – Венесуэла
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