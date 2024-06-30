ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июня

В воскресенье, 30 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Англия – Словакия

1.46 – 4.47 – 9.20

22:00 Испания – Грузия

1.23 – 7.06 – 16.50

03:00 Мексика – Эквадор

2.91 – 3.14 – 2.71

03:00 Ямайка – Венесуэла

4.55 – 3.42 – 1.91