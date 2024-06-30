Сергей ПУЧКОВ: «У сборной Украины нет лидера»

Известный украинский тренер Сергей Пучков оценил выступление национальной сборной Украины на Евро-2024.

– Кто, на ваш взгляд, виноват в фиаско сборной Украины?

– Все! И тренерский штаб, и футболисты. Что теперь с этим делать? Пусть пересматривают свое отношение и задумываются над тем, что и как. Ведь сами понимаете, что так слабо и безответственно Украина не имела права с румынами играть. Я еще до старта нашей национальной команды в чемпионате Европы предупреждал, что от первого матча будет зависеть многое. Так оно, в конце концов, и получилось. Проиграли с крупным счетом ту игру – и заняли последнее место в группе. А набрали бы в ней хотя бы одно очко – и все было бы иначе. В таком случае и настрой на следующие матчи был бы другим, да и игра складывалась бы убедительнее. А так поражение от Румынии вышло боком. В частности, оно повлияло на команду в психологическом плане. Что касается ничьей с Бельгией, то это уже было что-то вроде крика утопающего.

– Что скажете о примененной сборной Украины тактической схеме в поединке против бельгийцев?

– Я, как тренер, тоже являюсь сторонником игры в два нападающих. Поэтому в поединке с Бельгией участие с первых минут Яремчука и Довбыка было правильным. Хотя в той игре я несколько поменял бы в составе. Вообще считаю, что играть по схеме 4-4-2 – это интересно. Нужно только правильно объяснить футболистам, что и как делать. Мы же в этом матче стали играть в пять защитников. Собрались обыгрывать бельгийцев с таким количеством защитников и двумя нападающими?! Вы же прекрасно понимаете, что это не «то». А использовали бы классику в виде уже упомянутых 4-4-2 – и я уверен, что все было бы по-другому.

– Тем более, что футболисты сборной Бельгии были не похожими на себя по сравнению с двумя предыдущими матчами

– Ничего удивительного. Они же тоже переживали за результат, и надеялись его получить. Хотя в различных средствах массовой информации пишут, что бельгийцы на последних минутах матча, зная о том, как сыграли между собой Словакия и Румыния, тоже начали играть на ничью. Но это их проблемы, а не наши. Мы же свое потеряли в первой игре, а догонять в последнем поединке с таким серьезным соперником, как Бельгия, было уже сложно. Что вытворял у бельгийцев на левом фланге Доку! Я думаю, что после этого матча наш Тымчик хорошо спал. В середине поля немало полезного сделал Онана, который приглашен в сборную из английского «Эвертона». Эти двое игроков очень здорово себя проявили. А вот Тилеманс, который забил в предыдущем матче румынам, из игры несколько выпал.

– А кого несмотря на результат отметили бы в нашей команде?

– Если по пятибалльной системе, то поставил бы пятерку вратарю Трубину. А если выбирать среди полевых игроков, то трудно сказать. У нашей сборной нет стабильности. Вот скажите, кто, кроме голкипера, на континентальном первенстве сыграл стабильно? Больше никто! Возьмите любого из футболистов – у каждого были провалы.

– А Виталий Миколенко?

– Да, согласен, но снова «сломался».

– Какую оценку поставили бы сборной Украины за выступление в европейском первенстве?

– Если по пятибалльной системе, то на два с плюсом. Да и то благодаря тому, что в последней игре смогли сыграть вничью с серьезным соперником. А что, интересно, мы делали бы, если бы пропустили от Бельгии? В том, что не отыгрались бы, я уверен. Это еще хорошо, что было несколько моментов, в которых бельгийцы не смогли поразить наши ворота. А вот как мы не забили, когда Яремчук не отдал мяч партнеру, когда была благоприятная возможность? Не понимаю. Что поделаешь, у сборной Украины нет лидера, который должен был повести за собой товарищей по команде. Такого, слово которого – закон. Что он сказал – то и должны партнеры делать. Такого, который выполняет на поле обязанности главного тренера. Если бы нашелся такой, то возможно, был бы шанс со сборной Бельгии не 0:0 сыграть, а выиграть. И правильно говорят многие мои коллеги, что на этом чемпионате Европы некоторые наши футболисты продавали сами себя. Думали, что румын они стоя обыграют. Но что из этого получилось – все мы хорошо знаем.