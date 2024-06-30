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  4. Назарий РУСИН: «Сборная Украины – хорошая, качественная команда»
Чемпионат Европы
30 июня 2024, 15:48 | Обновлено 30 июня 2024, 16:45
280
2

Назарий РУСИН: «Сборная Украины – хорошая, качественная команда»

Нападающий «Сандерленда» оценил выступление сине-желтых на Евро-2024

30 июня 2024, 15:48 | Обновлено 30 июня 2024, 16:45
280
2
Назарий РУСИН: «Сборная Украины – хорошая, качественная команда»
ФК Сандерленд. Назарий Русин

Украинский нападающий английского «Сандерленда» Назарий Русин оценил выступление национальной сборной Украины на Евро-2024:

«Мне жаль, что так произошло. На самом деле у нас очень хорошая, качественная команда, тренерский штаб хороший, но такое также случается, с этим ничего не поделаешь. Мне понравилось, как сказал Илья Забарный, что дерьмо иногда случается. Мы показали плохую игру против Румынии, а они, наоборот, выдали свою лучшую, наверное, это во многом повлияло».

Напомним, на групповом этапе Евро-2024 сборная Украины одержала лишь 1 победу и закончила турнир на последнем месте в своем квартете с разницей мячей -2. Интересно, что «сине-желтые» стали первой командой в истории чемпионатов Европы, которая, набрав 4 очка, финишировала 4-й в своей группе.

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Назарий Русин сборная Украины по футболу Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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west-ukr5555
Скільки не кажи "халва, халва" в роті солодше не стає. З нашою збірною "лайно трапляється" не іноді а завжди. Тому, хоч скільки хочете говоріть про якість збірної, але якщо вона не дає результату то вона просто гімно.
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Перець
Просто харошая
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