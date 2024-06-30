Назарий РУСИН: «Сборная Украины – хорошая, качественная команда»

Украинский нападающий английского «Сандерленда» Назарий Русин оценил выступление национальной сборной Украины на Евро-2024:

«Мне жаль, что так произошло. На самом деле у нас очень хорошая, качественная команда, тренерский штаб хороший, но такое также случается, с этим ничего не поделаешь. Мне понравилось, как сказал Илья Забарный, что дерьмо иногда случается. Мы показали плохую игру против Румынии, а они, наоборот, выдали свою лучшую, наверное, это во многом повлияло».

Напомним, на групповом этапе Евро-2024 сборная Украины одержала лишь 1 победу и закончила турнир на последнем месте в своем квартете с разницей мячей -2. Интересно, что «сине-желтые» стали первой командой в истории чемпионатов Европы, которая, набрав 4 очка, финишировала 4-й в своей группе.