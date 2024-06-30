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30 июня 2024, 15:32 |
34
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

30 июня 2024, 15:32 |
34
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 30 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Англия – Словакия

Ggbet 1.46 – 4.47 – 9.20

22:00 Испания – Грузия

Ggbet 1.23 – 7.06 – 16.50

03:00 Мексика – Эквадор

Ggbet 2.91 – 3.14 – 2.71

КИБЕРСПОРТ

19:00 LOUD – REA

Ggbet 1.34 – 3.23

20:00 Fluxo – paiN Gaming

Ggbet 2.63 – 1.45

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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