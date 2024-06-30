СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июня

В воскресенье, 30 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Англия – Словакия

1.46 – 4.47 – 9.20

22:00 Испания – Грузия

1.23 – 7.06 – 16.50

03:00 Мексика – Эквадор

2.91 – 3.14 – 2.71

КИБЕРСПОРТ

19:00 LOUD – REA

1.34 – 3.23

20:00 Fluxo – paiN Gaming

2.63 – 1.45