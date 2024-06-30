Робен ЛЕ НОРМАН: «Играть на Евро – это мечта каждого игрока»
Защитник сборной Испании поделился ожиданиями от игры против Грузии
Защитник сборной Испании Робен Ле Норман поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Грузии:
«Сыграть на Евро – это мечта каждого футболиста. Очень мало людей имеют шанс выиграть трофей со своей национальной сборной, поэтому мне повезло быть здесь, и я очень благодарен.
Это будет тяжелая игра, поэтому нам нужно сохранять хорошее настроение. Но мы очень уверены в себе, потому что сейчас у нас хороший момент, мы не пропускаем в трех матчах, играем в привлекательный футбол».
Матч Испания – Грузия состоится 30 июня в 22:00 по киевскому времени.
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