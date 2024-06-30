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  4. Робен ЛЕ НОРМАН: «Играть на Евро – это мечта каждого игрока»
Чемпионат Европы
30 июня 2024, 15:32 |
40
1

Робен ЛЕ НОРМАН: «Играть на Евро – это мечта каждого игрока»

Защитник сборной Испании поделился ожиданиями от игры против Грузии

30 июня 2024, 15:32 |
40
1
Робен ЛЕ НОРМАН: «Играть на Евро – это мечта каждого игрока»
УЕФА. Робен Ле Норман

Защитник сборной Испании Робен Ле Норман поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Грузии:

«Сыграть на Евро – это мечта каждого футболиста. Очень мало людей имеют шанс выиграть трофей со своей национальной сборной, поэтому мне повезло быть здесь, и я очень благодарен.

Это будет тяжелая игра, поэтому нам нужно сохранять хорошее настроение. Но мы очень уверены в себе, потому что сейчас у нас хороший момент, мы не пропускаем в трех матчах, играем в привлекательный футбол».

Матч Испания – Грузия состоится 30 июня в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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antt
Норман (чи ле Норман, цей з французької Бретані), Вільямс - ці прізвища в збірній саме Іспанії стали для мене відкриттям. Про Вільямса не чув навіть в збірній Англії.
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