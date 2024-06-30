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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 14:29 | Обновлено 30 июня 2024, 14:30
609
0

Нико УИЛЬЯМС: «Я считаю, что мы одна из лучших команд на Евро»

Вингер сборной Испании оценил уровень своей национальной команды

30 июня 2024, 14:29 | Обновлено 30 июня 2024, 14:30
609
0
Нико УИЛЬЯМС: «Я считаю, что мы одна из лучших команд на Евро»
УЕФА. Нико Уильямс

Вингер сборной Испании Нико Уильямс оценил уровень своей национальной команды:

«У нас очень хороший стартовый состав, но важно, что у нас есть отличные замены на каждую позицию. Пока что мы делаем все хорошо.

На личном уровне то, что я здесь и работаю с лучшими, помогает мне достигать большего. Очевидно, что моя сильная сторона – это борьба один на один с оппонентами. Что облегчает эту задачу, так это то, что мои товарищи по команде дают мне идеальные пасы, и это то, чем я здесь наслаждаюсь.

Я думаю, что мы одна из лучших команд на этом турнире. Мы могли бы подчеркнуть наш потенциал, наше хладнокровие, пасы, которые мы все получаем от такого невероятного футболиста, как Родри, но я думаю, что лучшим моментом является то, что мы все вместе выкладываемся на полную».

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Нико Уильямс сборная Испании по футболу Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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