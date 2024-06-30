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Италия
30 июня 2024, 13:48 | Обновлено 30 июня 2024, 14:00
296
0

Хотят перемен. Наполи объявил об уходе 6 игроков, включая топового хавбека

Неаполитанцы начали перестройку состава

30 июня 2024, 13:48 | Обновлено 30 июня 2024, 14:00
296
0
Хотят перемен. Наполи объявил об уходе 6 игроков, включая топового хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine. Петр Зелинськи

Итальянский «Наполи» официально уведомил об уходе из команды 30-летнего центрального польского полузащитника Петра Зелиньски, а также хавбеков Леандера Дендонкера, Хамеда Траоре, Диего Демме, голкиперов Пьерлуиджи Голлини и Хуберта Идасяка.

«Мы выражаем самую искреннюю благодарность [им] за преданность делу и профессионализм, проявленные за время, проведенное в Неаполе. Желаем им всего наилучшего в их личном и профессиональном будущем», – сказано в релизе неаполитанцев.

Напомним, Зелиньски этим летом присоединится к миланскому «Интеру», о чем стало известно еще по ходу предыдущего сезона. Полузащитник защищал цвета «Наполи» с августа 2016 года, проведя в общей сложности за команду 364 матча во всех турнирах, забив 51 гол и сделав 46 ассистов.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Наполи
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