Хотят перемен. Наполи объявил об уходе 6 игроков, включая топового хавбека

Итальянский «Наполи» официально уведомил об уходе из команды 30-летнего центрального польского полузащитника Петра Зелиньски, а также хавбеков Леандера Дендонкера, Хамеда Траоре, Диего Демме, голкиперов Пьерлуиджи Голлини и Хуберта Идасяка.

«Мы выражаем самую искреннюю благодарность [им] за преданность делу и профессионализм, проявленные за время, проведенное в Неаполе. Желаем им всего наилучшего в их личном и профессиональном будущем», – сказано в релизе неаполитанцев.

Напомним, Зелиньски этим летом присоединится к миланскому «Интеру», о чем стало известно еще по ходу предыдущего сезона. Полузащитник защищал цвета «Наполи» с августа 2016 года, проведя в общей сложности за команду 364 матча во всех турнирах, забив 51 гол и сделав 46 ассистов.