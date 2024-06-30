Гарри КЕЙН: «Хочу забить голы, которые помогут нам пройти дальше»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Словакии:

«В процессе турнира, естественно, ты становишься сильнее, когда играешь больше игр. Многие из нас достигают своего пика на стадии плей-офф, и это то, что мы видели на предыдущих турнирах. Я хочу забить голы, которые помогут нам пройти в следующий раунд, но если я не забью и мы все равно пройдем дальше, то я не буду жаловаться.

Словакия? У них есть несколько великолепных игроков. Они любят прессинговать с высокой интенсивностью и создавать трудности для соперников, а затем они любят контролировать игру через центр поля. Мы способны достичь желаемого результата, но знаем, что для этого нам придется быть на высоте».

Матч Англия – Словакия состоится 30 июня в 19:00 по киевскому времени.