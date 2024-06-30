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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 11:32 | Обновлено 30 июня 2024, 11:38
312
1

Маттео ДАРМИАН: «Мы должны извиниться перед всеми»

Защитник сборной Италии прокомментировал поражение от Швейцарии

30 июня 2024, 11:32 | Обновлено 30 июня 2024, 11:38
312
1
Маттео ДАРМИАН: «Мы должны извиниться перед всеми»
УЕФА. Маттео Дармиан

Защитник сборной Италии Маттео Дармиан прокомментировал поражение от национальной команды Швейцарии (0:2) в матче 1/8 финала Евро-2024:

«Сейчас есть большое чувство разочарования и сожаления. Было желание и возможность выступить намного лучше, но, к сожалению, нам это не удалось, и сейчас будет правильным взять на себя ответственность.

Сейчас трудно объяснить, почему так произошло. Чувство сожаления преобладает. Мы должны извиниться перед всеми, это все, что я могу сказать».

Из-за этого поражения сборная Италии вылетела с Евро-2024, следовательно, не сможет выиграть второй чемпионат Европы после победы в 2021 году.

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сборная Италии по футболу сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Швейцария - Италия Маттео Дармиан
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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DK1970
До речі жоден з наших футболістів не сказав таких слів. Включаючи тренера... а мали б...
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